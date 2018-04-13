В Иванове по обвинению в мошенничестве перед судом предстанет известный адвокат

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего адвоката Ивановской коллегии адвокатов «Адвокатский центр» Сергея Колотухина по статьям «мошенничество» и «покушение на мошенничество».

По версии следствия, в 2017 году адвокат Колотухин завладел денежными средствами своего доверителя по уголовному делу под предлогом необходимости их передачи должностным лицам УМВД. 100 тысяч рублей - за предоставление информации из материалов расследуемого уголовного дела; 250 тысяч рублей - за избрание в отношении доверителя меры пресечения, не связанной с лишением свободы; и 500 тысяч рублей из оговоренных 750 тысяч - за содействие в предъявлении обвинения по менее тяжкой статье УК РФ.

Злоумышленник был задержан 11 сентября 2017-го сотрудниками УФСБ России по Ивановской области при получении 500 тысяч рублей. Ранее полученные деньги адвокат успел потратить.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме, рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений.

Сегодня уголовное дело было направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Колотухин известен в Ивановской области тем, что в свое время защищал бывшего заместителя председателя регионального правительства Андрея Кабанова, а также бывшего кинешемского мэра Алексея Крупина.