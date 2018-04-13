ПОСЛУШАЙТЕ! Без башни: новое пасхальное развлечение?

Новое развлечение на Пасху придумали в Бибиреве - рушить водонапорные башни. Ну, не только в Греции православные умеют развлекаться - в Афинах уже 10 лет по традиции после праздничной службы фейерверки взрывают и дорогу коктейлями Молотова забрасывают. Жуткая картина.

В Бибиреве подумали: а давайте тоже пошумим. Возьмем и обрушим водонапорную башню, всё равно она Пизанскую догнать и перегнать пытается. И это не запоздалая первоапрельская шутка, вы не подумайте. Это сегодняшнее информационное сообщение МЧС:

«8 апреля в селе Бибирево Ивановского района было запланировано КОНТРОЛИРУЕМОЕ обрушение водонапорной башни для предотвращения ее произвольного обрушения. На месте бригада ООО «Коммунальщик Ресурс».

Интересное такое контролируемое обрушение, после которого 200 человек без воды осталось. И альтернативную схему водоснабжения контролеры начали отлаживать уже после ЧП…

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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