Иваново вошло в первую десятку городов, популярных для бюджетных путешествий с детьми

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие города России выбирают для бюджетного семейного отдыха на майские праздники.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года.
Туристический маршрут «Золотое Кольцо» лидирует среди экскурсионных направлений недорогого семейного отдыха на майские праздники.
В первую десятку городов, популярных для бюджетных первомайских путешествий с детьми, вошли Ярославль, Коломна, Великий Новгород, Кострома, Владимир, Рязань, Тула, Смоленск, Белгород и Иваново.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют первомайский отдых c детьми в Иваново в среднем на полторы ночи и тратят на проживание менее 2-х тысяч рублей в сутки.