Ивановские тхэквондисты собрали урожай медалей на всероссийском турнире «Олимпийский мишка»

7-8 апреля в легкоатлетическом манеже МГСУ Москвы прошли Всероссийские соревнования по тхэквондо «Олимпийский мишка». В турнире приняли участие более 1000 тхэквондистов из 38 регионов страны и стран ближнего зарубежья (Белоруссия, Латвия, Молдова, Кыргызстан). Бои проходили одновременно на 9 площадках.
Сборная Ивановской области в составе 42 спортсменов в очередной раз выступила достойно.
В категории мужчины Артем Аксенов, выиграв 5 боев и в финале одержав победу над серебряный призером Первенства России среди молодежи 2017 года Георгием Рябовым из Екатеринбурга, занял первое место.
Так же первые места заняли:
- в категории юниоры 15-17 лет – Данилов Илья
- в категории юноши 12-14 лет – Левичев Александр, Амиров Юсуф
- в категории юноши и девушки 10-11 лет – Пантус Артем, Усанов Александр, Олексюк Алиса, Маслова Кира.
Вторые места у Боева Евгения, Акконен Алексея, Левичева Алексея, Пономарева Дмитрия, Мамаева Умахана, Касимова Артема.
Третье место завоевали Ашимова Айгерим, Пантенкова Виктория, Колесов Денис и Коровина Мария.
В общекомандном зачете Ивановские спортсмены заняли:
1 место среди детей 12-14 лет;
2 место среди юношей и девушек 12-14 лет;
3 место среди юниоров 15-17 лет.
Спортсмены тренируются у Дмитрия Маньшина, Артема Барышникова, Арзумана Казаряна и Леонида Кима.