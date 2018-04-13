В Иванове впервые пройдет хоровой фестиваль имени Александра Жуковского

14 апреля в 15.00 в ивановском Центре культуры и отдыха состоится I открытый городской хоровой фестиваль, посвящённый Александру Михайловичу Жуковскому.

На сцене ЦКиО своё мастерство продемонстрируют хоровые коллективы из Иванова, Кинешмы, Рыбинска, Владимира, Нижнего Новгорода.

Александр Михайлович Жуковский (1939-2017) – художественный руководитель образцовой Хоровой школы мальчиков Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества, Заслуженный работник культуры России, почетный член Всероссийского хорового общества, лауреат областной премии Ленинского комсомола, трижды лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново», первый обладатель золотого знака «Триумф».

Александр Михайлович родился 5 сентября 1939 года на Украине. В 1962 окончил ивановское музыкальное училище, с 1962 по 1967 учился в Белорусской Государственной консерватории им. А.В. Луначарского. В 1968-1974 годах - организатор и художественный руководитель ансамбля песни и танца Дворца пионеров г. Иванова, с 1972 по 1988 год - руководитель городского народного мужского хора. Александр Жуковский руководил хоровыми и вокальными коллективами ивановского государственного мединститута, преподавал в Ивановском музыкальном училище.

В 1984 году Александр Жуковский создал хоровую капеллу мальчиков, которой отдал 33 года. Под его руководством обучение в Хоровой школе мальчиков прошли более 1000 детей, многие из которых стали профессиональными музыкантами. Коллектив в своем творчестве неизменно обращался к богатейшему духовному наследию мировой музыкальной культуры и возрождению русских традиций хорового пения. Коллектив неоднократно удостаивался чести выступать в концертных залах храма Христа Спасителя, Московской консерватории, имени П.И. Чайковского, Международном Доме музыки, участвовал во многих европейских проектах, совершал зарубежные турне по Италии, Германии, Швейцарии, выполняя миссию российского посла народной дипломатии.

Александр Михайлович Жуковский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», а в 2009 году решением Ивановской городской думы ему присвоено звание Почетный гражданин города Иваново.

Александр Михайлович Жуковский скончался 29 марта 2017 года.