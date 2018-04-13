Ивановская область вошла в пятерку регионов с самой высокой смертностью

«Российская газета» опубликовала перечень регионов РФ с самой низкой и самой высокой смертностью.
Согласно статистическим данным из доклада Минздрава России, которые приводит «РГ», меньше всего россияне умирают на севере и на Кавказе. Так, наименьшая смертность отмечена в республиках Ингушетия (3,2 человека на тысячу населения), Чечня (4,6 на тысячу) и в Ямало-Ненецком автономном округе (4,9 человека на тысячу). Также в пятерку регионов с самой низкой смертностью вошли Дагестан (5,1 на тысячу) и Ханты-Мансийский автономный округ (6,2 на тысячу).
Самая высокая смертность отмечена в Псковской области (17,4 человека на тысячу населения). Следом идут Новгородская область (17,1 человека на тысячу), Тверская (16,9 на тысячу), Тульская (16,5) и Ивановская (15,8).
Всего в 2017 году умерли 1,8 миллиона россиян. В 2016-м - на 64 тысячи больше.