Еще четыре города региона получат федеральные средства на модернизацию кинозалов

Фонд кино подвел итоги очередного конкурса по финансовой поддержке модернизации кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей. В 2018 году еще 4 муниципальных образования Ивановской области прошли экспертный отбор и получат средства на переоборудование кинозалов.
Новое кинооборудование и новые комфортные кресла будут приобретены в кинозал кохомского Дома культуры Кохмы, на эти цели муниципалитету выделено 5 миллионов рублей. Также на территории Рабочего поселка Кохмы будет открыт частный кинотеатр, где на федеральные средства оборудуют 2 кинозала.
5 миллионов рублей направлено в Дом культуры Комсомольска на покупку кинооборудования.
Также новое кинооборудование появится в наволокском Доме культуры. На осуществление этой муниципалитет получит 4,5 миллиона рублей.
Напомним, что в 2016-2017 годах федеральную поддержку получили кинозалы Вичуги, Родников, Тейкова, Фурманова, Кинешмы.