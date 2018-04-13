Подросток, которого всем миром искали в Ивановской области в марте, опять пропал

В Ивановской области вновь ищут 15-летнего Андрея Родионова из поселка Подвязновский Ивановского района. 6 апреля он ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие.
ОДЕЖДА: синяя панама, черный пуховик, серые трико.
Примечательно, что мальчишку этого совсем недавно уже искали всем миром. 22 марта он так же ушел из дома и пропал. Потом нашли. И вот подросток, судя по всему, снова подался в бега.
Просьба ко всем, кто видел пропавшего или знает его местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).