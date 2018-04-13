Станислав Воскресенский поручил создать правительственную комиссию по развитию здравоохранения

Сегодня на заседании регионального правительства обсудили меры по снижению смертности в нашей области. В регионе сохраняется устойчивый тренд на снижение этого показателя. В абсолютных цифрах снижение смертности в прошлом году составило более 300 человек по сравнению с 2016 годом.
Заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш озвучила показатели, к которым, согласно установке Министерства здравоохранения, регион должен стремиться. Однако врио губернатора Станислав Воскресенский уверен: у нас в регионе есть все предпосылки для более серьезных достижений в этом вопросе.
Глава региона поручил создать специальную правительственную комиссию по развитию здравоохранения в области (см. видео).