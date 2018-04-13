Ивановский коллектив завоевал 8 первых мест на всероссийском фестивале «Триумф»

7 апреля ивановский Центр современной хореографии «Данс-Стайл» принял участие в ежегодном Всероссийском театрально-танцевальном фестивале массовых постановок «Триумф» в Москве.
Фестиваль «Триумф» с успехом проводится уже в 8 раз. Своё мастерство демонстрировали как молодые коллективы, так и чемпионы мира и Европы. Фестиваль представляет не только многообразие стилей танца, но и стал настоящим праздником для гостей и участников.
Ивановский Центр современной хореографии «Данс-Стайл» принял участие в таком грандиозном событии и стал победителем во всех заявленных номинациях, завоевав 8 первых мест. Приятной неожиданностью для коллектива стало присвоение званий абсолютного победителя фестиваля, обладателя Золотого приза в номинации «Танцевальное шоу и Эстрадный танец» и приза за «Лучшую режиссерскую идею» фестиваля «Триумф».