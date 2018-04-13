В Иванове при получении взятки задержан завкафедрой политеха

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области с поличным при получении 25 тысяч рублей задержан заведующий кафедрой, член государственной аттестационной комиссии политехнического университета. Фигурант через посредника получил денежные средства за предоставление студенту готовой квалификационной работы и создание благоприятных условий при сдаче экзамена.
По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.