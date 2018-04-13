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Областная научная библиотека примет участие в «магической» акции

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Областная научная библиотека примет участие в «магической» акции
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Областная научная библиотека примет участие в «магической» акции

20 апреля научная библиотека Ивановской области примет участие в 7-й ежегодной Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2018» на тему «Магия книги».

В 2018 году областная научная библиотека отпразднует свой вековой юбилей. Кроме того, в этом году Ивановская область и высшая школа региона также отметят свою вековую историю, поэтому акция «Библионочь-2018» пройдет под магией книг краеведческих фондов библиотеки. Это позволит привлечь внимание читателей к краеведческой литературе, поможет в формировании интереса к истории библиотеки, области, города, уверены организаторы.

В программе мероприятия: краеведческие викторины, игры, выставки, заочные экскурсии по достопримечательностям области и города, беседы о книгах, рассказывающих о ситцевой палитре Иваново-Вознесенских фабрик, мастер-классы по изготовлению кукол из ситца, игра-пазл, которая познакомит участников с интересными историческими, литературными и культурными фактами нашей области, даст представление о карте Ивановского края. Своя игра «Малый город, большая история» обогатит знания о родном городе, поможет пополнить копилку знаний интересной информацией о своей малой Родине, получить познавательные сведения о выдающихся личностях города, области.

Также 2018 год станет юбилейным годом, когда мировая общественность отметит 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева – одного из величайших русских писателей и общественных деятелей. ЮНЕСКО включила юбилей Тургенева в Список памятных дат на 2018 год. Этому событию будут посвящены выставки, викторины, также в рамках «Библионочи» состоится показ художественного фильма «Дворянское гнездо» по мотивам произведений И.С. Тургенева. Режиссер - А. Михалков-Кончаловский, 1969 г.

Библионочь-2018 пройдет на двух площадках: главное здание (Шереметевский пр., 11) начнет принимать гостей с 17.00. В филиале научной библиотеки, по адресу: ул. Дзержинского 36/8 акция стартует с 16.00.

Кроме того, в 18.30. состоится выезд КИБО в село Буньково Ивановского района.

Вход на все мероприятия акции – бесплатно.

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