В Иванове отреставрируют старые и установят новые арт-объекты селфи-маршрута

Как мы сообщали ранее, в областном центре поломали еще один арт-объект. От застежки-молнии на площади Ленина, прозванной в народе ширинкой, оторвали часть бегунка.

Фотографии разрушенной застежки появились в сети вчера. По словам организаторов селфи-маршрута, молния уже была в аварийном состоянии. Такая участь постигла еще три арт-объекта: металлические трубы, складывающиеся в надпись «Иваново», скамейку с тремя девицами в кокошниках и скамейку в форме бабочки. По мнению организаторов селфи-маршрута, это происходит потому, что горожанам не хватает культуры.

«К моему большому сожалению, была сломана не только застежка, которая не выдержала нагрузок, пешеходного трафика и интереса нашего населения… Но очень рад тому, что большинство объектов в принципе сохранилось. Некоторые из них требуют реставрации, и мы в этом году этим будем заниматься», - прокомментировал организатор селфи-маршрута Александр Неупокоев.

В этом году активисты планируют установить еще как минимум два объекта: журавлей - в центре клумбы на площади Революции и Скрипача - в Троицком сквере на Почтовой улице. Также сейчас ищут место под арт-объект «ДНК-код».