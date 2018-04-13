В Ивановском районе произошла серьезная авария с участием трех машин

Сегодня на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ивановском районе произошла автоавария.
По предварительным данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автомобиля «Сузуки» при развороте от левой обочины столкнулся с «Тойотой Хайлендер». От удара «Тойота» выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль «ВАЗ-2115». За рулем отечественного автомобиля находилась 30-летняя женщина. С травмами тела ее госпитализировали в ОКБ.
Автомобиль «Сузуки» с места ДТП скрылся. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего. Ведется розыск водителя, причастного к аварии.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД