Ивановцам расскажут, кто обязан декларировать свои доходы

ИФНС России по городу Иваново проводит Всероссийскую акцию «Дни открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц».

Дни открытых дверей пройдут 23 и 24 апреля 2018 года в ИФНС по г. Иваново по адресу: ул. Красной Армии, д. 3/5:

- 23 апреля 2018 года (понедельник) с 09.00 до 20.00;

- 24 апреля 2018 года (вторник) с 09.00 до 20.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и по порядку заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.

Специалисты инспекции подробно расскажут о том, кто обязан декларировать свои доходы, в какие сроки, а также ответят на другие вопросы граждан по налогообложению.