В Иванове будет создан новый музей

В Иванове грантовую поддержку городского бюджета получат 46 социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующее постановление издано администрацией областного центра.

Как сообщили в городском управлении социальной защиты населения, в конкурсе на получение субсидии в 2018 году приняли участие 76 социально ориентированных НКО, осуществляющих свою деятельность на территории Иванова. В результате отбора комиссия, в состав которой входят депутаты Ивгордумы, общественного Совета города и представители городской администрации, утвердила 46 победителей конкурса. В ближайшие дни представители всех организаций грантополучателей должны подписать соглашения с мэрией.

Проекты, получившие в 2018 году гранты города Иванова, направлены в первую очередь на помощь и реабилитацию инвалидов, социализацию граждан пожилого возраста, на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи и развитие спорта.

В частности, более миллиона рублей получит городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, более известная как городской Совет ветеранов. Грантовые средства Совет ветеранов планирует потратить на мероприятия по социализации людей старшего поколения, творческое и патриотической воспитание молодежи, организацию памятных исторических акций. Спортивный клуб инвалидов «Воля» потратит 100 тысяч рублей на обновление спортинвентаря и оборудования своей базы, а общественная организация «Щит и меч» - порядка 1 млн рублей на создание современного музея правоохранительных органов, Ивановский городской общественный фонд по спасению животных «Майский день» - 350 тысяч рублей на охрану окружающей среды и защиту животных.

С полным перечнем ивановских социально ориентированных НКО – грантополучателей можно ознакомиться здесь.