Идея на миллион, рассекреченные кадры оперативной съемки и чем удивил ивановский стендапер

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Идея на миллион. Насколько реально получить финансирование на открытие бизнеса?

- Банда «черных лесорубов». Как раскрыли преступную схему? Рассекреченные кадры оперативной съемки. Кто помогал полицейским задерживать лесных воров, чтобы они не разбежались по кустам?

- Он знает толк в юморе. О чем шутил участник конкурса стендаперов «Открытый микрофон» Андрей Баронин – в студии программы «Губернский наблюдатель».

- Памяти маэстро. Кто приедет в Иваново на фестиваль памяти Александра Жуковского? И какое будущее ждет хоровую капеллу мальчиков?





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.