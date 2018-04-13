В Иванове пройдут Чемпионат и Первенство области по кендо

15 апреля на базе ивановского химико-технологического университета пройдут Открытый Чемпионат и Первенство Ивановской области по кендо.
В этом году в соревнованиях примут участие более 85 спортсменов из Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Электростали и Егорьевска.
Отличительной чертой турнира являются смешанные поединки в формате открытого командного турнира «Family Cup 2018», при этом в состав команды входят 3 человека - женщина, мужчина и ребенок в возрасте 11-14 лет.
В личном зачете за награды будут сражаться мужчины и женщины с 18 лет, а также юноши и юниоры.
Начало соревнований - в 11.00.