Шуйский «Эггер» реализует в этом году инвестпроект стоимостью около 2 млн евро

Сегодня, 10 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил предприятие «Эггер Древпродукт Шуя».
Главе региона рассказали о планах компании по запуску в этом году производства сотовых композитных древесно-стружечных плит «Евролайт». В настоящее время шуйский «Эггер Древпродукт» импортирует эту продукцию с европейских заводов группы предприятий «Эггер». Объем вложений по инвестиционному проекту составит около 2-х миллионов евро. В тестовом режиме новую производственную линию предприятие планирует запустить осенью 2018 года.
Фото: Дмитрий Рыжаков