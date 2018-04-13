Попытка «стрельнуть» сигарету обернулась для жителя Пучежа разрывом печени

В полицию поступило сообщение от врача Пучежской центральной районной больницы о том, что в лечебное учреждение доставлен 26-летний местный житель. Медики диагностировали у молодого человека разрыв печени.
В ходе проверки по факту происшествия полицейские установили, что потерпевший возвращался из гостей, встретил незнакомого мужчину и попросил закурить. Прохожий в просьбе ему отказал. Между ними завязался конфликт, в результате которого 28-летний ранее судимый молодой человек ударил ногой в живот потерпевшего, что и привело к разрыву печени.