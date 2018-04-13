Перестановки в ивановской культуре

На должность директора Ивановской государственной филармонии назначен Юрий Викторович Артемов.
Он имеет профильное музыкальное образование по специальности «исполнитель игры на виолончели», «преподаватель», «артист оркестра и ансамбля».
Закончил Новомосковское музыкальное училище и Российскую академии музыки им. Гнесиных. Имеет опыт работы музыканта и администратора в Академическом симфоническом оркестре Московской государственной академической филармонии, Московском государственном академическом симфоническом оркестре под управлением Павла Когана, Московском государственном академическом детском музыкальном театре им. Н. И. Сац, Детской музыкальной школе им. И. О. Дунаевского, а также опыт работы преподавателя по классу виолончели в Ивановском музыкальном училище.
В 2016 г. основал музыкальную школу «ClassiCo” для обучения детей и взрослых вокальному и исполнительскому искусству (г. Москва). Является лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов исполнительского мастерства.
Ранее занимавший эту должность Эдуард Гуревич продолжает работать в Ивановской государственной филармонии в должности художественного руководителя.