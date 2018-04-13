В Иванове почти 8 тысяч человек остались без света из-за аварии

Сегодня около 17.30 в областном центре в результате срабатывания автоматики произошли аварийные отключения электроэнергии.
Как сообщили в ГУ МЧС по ивановской области, в зону отключения электроснабжения попал Фрунзенский район города: улицы Курьяновские, Линейные, Ефремковские, Шевченко, Красных Зорь, Суздальская. Без электричества остались 30 ТП, 54 многоквартирных дома, 1599 частных жилых домов, 7710 человек (2500 детей), 3 социально-значимых объекта (2 детских сада, 1 школа).
К ликвидации аварии привлекаются 20 человек и 7 единиц техники.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 21.00.