Авария, оставившая 8 тысяч ивановцев без света, устранена

Как мы сообщали ранее, сегодня около 17.30 в областном центре в результате срабатывания автоматики произошли аварийные отключения электроэнергии. В зону отключения попали улицы Курьяновские, Линейные, Ефремковские, Шевченко, Красных Зорь, Суздальская. Без электричества остались 30 ТП, 54 многоквартирных дома, 1599 частных жилых домов, 7710 человек (2500 детей), 3 социально-значимых объекта (2 детских сада, 1 школа).
Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, к 20.10 электроснабжение было восстановлено полностью.