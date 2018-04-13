Найден водитель, устроивший аварию с тремя машинами в Ивановском районе

Как мы сообщали ранее, вчера на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ивановском районе произошла автоавария. Водитель автомобиля «Сузуки» при развороте от левой обочины столкнулся с «Тойотой Хайлендер». От удара «Тойота» выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль «ВАЗ-2115». За рулем отечественного автомобиля находилась 30-летняя женщина. С травмами тела ее госпитализировали в ОКБ.
Автомобиль «Сузуки» с места ДТП скрылся.
В тот же день в ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили водителя, причастного к аварии. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, у 56-летнего мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. По факту ДТП возбуждено административное расследование.