Жители Ивановской области будут «улыбаться как Гагарин»

В День космонавтики в рамках акции «Улыбка Гагарина» шуйские волонтеры Победы расскажут жителям о героях-космонавтах.

12 апреля по всей России добровольцы выйдут на улицы, площади и скверы своих городов и предложат вспомнить о первом полете человека в космос, «улыбнуться как Гагарин» и сделать яркие фотографии у фотоволонтеров. Каждый участник акции получит листовку с информацией о достижениях России в космосе и о современных космонавтах.

В Иванове присоединиться к акции можно на площади Ленина. Волонтеров с космическими листовками можно будет встретить в Шуйском, Вичугском, Приволжском и Савинском районах. В Шуе акция пройдет в гипермаркете «Главмаг» с 15.00 до 17.00.

Кроме того, 12 апреля пользователи социальных сетей могут сделать коллаж со знаменитой гагаринской улыбкой, опубликовать его на своих страницах с рассказом о современных достижениях отечественной космонавтики. Официальные хештеги акции – #улыбкагагарина и #нашипобеды.



