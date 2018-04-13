В Ивановской области установят памятник коню

На сайте госсзакупок размещен заказ на изготовление и установку в Гавриловом Посаде парковой скульптуры «Владимирский тяжеловоз». Начальная (максимальная) цена контракта - 1 377 069 рублей. Памятник коню хотят установить в сквере на улице Розы Люксембург напротив здания музея.
Источник финансирования: за счет средств субсидии, предоставленной из бюджета Ивановской области бюджету Гаврилово-Посадского городского поселения на реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) и бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения в размере не менее 5% от объема субсидии предоставленной из бюджета Ивановской области.
Из официального описания объекта закупки:
«Объемная скульптура изображает коня «Владимирского тяжеловоза», вставшего на дыбы (фигура коня стоит на трех точках опоры, задние ноги и хвост). Фигура изображена в одну натуральную величину коня.
Скульптура должна быть изготовлена методом литья из алюминия толщиной от 10 до 15 миллиметров с последующим защитным и декоративным патинированием (покрытием). На передних ногах скульптуры будут установлены отлитые бронзовые подковы.
Скульптура монтируется на заранее подготовленное заказчиком основание».
К заказу прилагается эскиз скульптуры.