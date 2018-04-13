В Иванове блогеров и журналистов соберут в одном троллейбусе

13 апреля в рамках подготовки к празднованию Международного дня охраны памятников и исторических мест по Иванову вновь проедет экскурсионный троллейбус.
В этом году пассажирами троллейбуса станут участники премии «Блогер года. Центр России» и конкурса «Центральный журналист».
Участники экскурсии познакомятся с историей города Иваново на примере двух центральных проспектов – Ленина и Шереметевского, а также четырех площадей – Ленина, Революции, Пушкина и Вокзальной. Экскурсоводом выступит известный ивановский краевед Александр Тихомиров.