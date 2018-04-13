Две трети жителей региона используют электронную форму при получении государственных и муниципальных услуг

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, по итогам 2017 года в Ивановской области составила 64,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам работы в 2017 году в Ивановской области более чем на 20 процентов возросло число граждан, использующих электронные сервисы для получения услуг по сравнению с 2016 годом. По темпам прироста наш регион вошел в пятерку лидеров в ЦФО. Плановый показатель для регионов России на 2018 год – 70%.

наиболее популярными услугами, получаемыми в электронной форме, в регионе являются услуги в сфере медицины и здравоохранения, налогов и сборов, МВД и ГИБДД. На их долю приходится, соответственно, 36, 28 и 24 процента обращений граждан. В то же время услуги в сфере безопасности и охраны правопорядка, разрешительной деятельности, природы и экологии пока не столь востребованы.

На сегодняшний день 70 млн граждан России имеют учетную запись на портале госуслуг (в 2012 году их было 3,6 млн). Посредством электронных сервисов сегодня можно получить более 27 тысяч государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. С 1 января 2017 года у граждан появилась финансовая мотивация получать услуги в электронном виде. Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют при заказе госуслуги и оплате пошлины на сайте сэкономить 30%. Также предусмотрена оперативная оплата административных штрафов за нарушение правил дорожного движения в размере 50%.