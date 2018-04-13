Солисты Академии Мариинского театра исполнят в Плёсе шедевры итальянской оперы

Новый событийный сезон откроется в Плёсе в субботу, 14 апреля, камерной программой XVII Московского Пасхального фестиваля. Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и ее художественный руководитель, народная артистка России Лариса Гергиева исполнят шедевры итальянской оперной музыки, песни и романсы. Концерт состоится в 18.00 в Левитановском культурном центре.

В 15.00 в там же Лариса Гергиева проведет мастер-класс для юных вокалистов из Ивановской области, а также поделится с педагогами музыкальных школ опытом в обучении молодых певцов.

Отметим, что Московский Пасхальный фестиваль - крупнейший музыкальный форум России, ежегодно собирающий сотни тысяч слушателей. Организован в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра, народного артиста РФ Валерия Гергиева и правительства Москвы. В 2003 году при поддержке Президента России Владимира Путина фестиваль стал всероссийским. По традиции в рамках мероприятия проводится 4 программы: симфоническая, хоровая, камерная и звонильная.

XVII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 7 апреля по 9 мая на центральных концертных площадках Москвы и регионов России. В этом году мероприятие посвящено 135-летию со дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста и дирижера Игоря Стравинского.

Плёс впервые вошел в программу Московского Пасхального фестиваля в апреле 2017 года. Со сцены Левитановского культурного центра прозвучали арии и романсы Рахманинова, Бизе, Пуччини, а также народные песни и песни военных лет. В этом году в программе фестиваля - шедевры итальянской оперной музыки.