В Холуе прошли масштабные учения

Во время учений в Холуе спасатели отрабатывали способы ликвидации последствий различных ЧС на воде. В маневрах были задействованы подразделения МЧС, полиции, Росгвардии, аварийные бригады различных коммунальных служб.
В поселке прошел смотр спасательной техники. Затем она переместилась выше по течению Тезы к шлюзу, где развернулись основные действия. Так, например, спасателям нужно было достать затопленный автомобиль, вытащить из воды пострадавших и соорудить искусственное заграждение из мешков с землёй.