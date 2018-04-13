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В Ивановской области обитает 5000 лосей, 3000 лис, 1400 зайцев, 400 кабанов, 50 медведей

Охотников в регионе зарегистрировано более 22 500 человек
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В Ивановской области обитает 5000 лосей, 3000 лис, 1400 зайцев, 400 кабанов, 50 медведей
Охотников в регионе зарегистрировано более 22 500 человек
11.04.2018, 13:23
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На территории региона обитает (постоянно или временно) 76 видов охотничьих животных из 228 встречающихся в Российской Федерации. В том числе (примерно): лоси - 5000 голов, кабаны - 400 голов, медведи - 50 голов, зайцы - 1400, лисы – 3000. Единично встречаются благородные и пятнистые олени, рыси, волки. А также дичь (глухари - 2500, тетерева - 26000, рябчики - 8000).

По данным государственного охотхозяйственного реестра по состоянию на 1 марта текущего года, в Ивановской области было зарегистрировано 22 538 физических лиц, наделённых правом осуществлять охоту.

Общая площадь охотничьих угодий в регионе - 2022, 307 тыс. га. Закрепленные охотничьи угодья - 1348,456 тыс. га или 67,1 %. Общедоступные охотничьи угодья - 637,451 тыс. га или 31,7%, являются государственным резервным фондом.

Такую статистику приводит региональный департамент природных ресурсов и экологии.

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