В Иванове родительница совершила кражу в детском саду

В полицию с заявлением обратилась воспитательница одного из детских садов областного центра. Женщина сообщила, что в раздевалке дошкольного учреждения она оставила сотовый телефон, а вернувшись, обнаружила его пропажу.
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что к преступлению причастна мать одного из воспитанников детсада. Женщина увидела оставленный без присмотра телефон, недолго думая взяла его и ушла.
В настоящее время подозреваемая задержана. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.