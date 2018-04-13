В Савинском районе чиновники не предоставили сироте положенное ему по закону жилье

Сирота из села Воскресенское Савинского района достиг 18-летнего возраста, и по закону ему должны были предоставить собственное жилье (в очереди на получение жилого помещения молодой человек стоял). Однако местная администрация этого не сделала.
В дело вмешалась прокуратура и, встав на защиту сироты, направила в суд исковое заявление к администрации Воскресенского сельского поселения об обязании предоставить парню по договору найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.