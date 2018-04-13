В Ивановской области бомж нашел на свалке боеприпасы

В Комсомольске сотрудники полиции доставили в дежурную часть ранее судимого 44-летнего мужчину без определенного места жительства. Пешеход с явными признаками опьянения двигался по проезжей части, игнорируя тротуар, и был задержан инспекторами ГИБДД за нарушение правил дорожного движения по статье 12.29 КоАП РФ.
При проведении личного досмотра у мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет с 8 патронами калибра 5,6 миллиметра. Со слов гражданина, боеприпасы он нашёл на свалке. Впоследствии в ходе осмотра места, где обитал бомж, в люке теплотрассы полицейские нашли еще 9 патронов разного калибра.