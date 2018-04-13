Химического производства в Холуе не будет

Проект по открытию химпроизводства перенесут из Холуя. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский сегодня, 11 апреля, в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Напомним, 15 марта во время рабочего визита главы региона в Южский район обеспокоенные жители Холуя обратились к нему с вопросом об открытии в селе химического производства. Станислав Воскресенский разделил их опасения, принял материалы и документы, которые собрали жители, и пообещал тщательно изучить ситуацию, подключив к решению вопроса компетентные профильные органы и экологов.

«Село должно жить, развиваться, нужны новые рабочие места. Но при этом нужно учитывать мнение жителей», - подчеркнул врио губернатора.

Сегодня жители села вновь подняли эту тему. Станислав Воскресенский отметил, что по итогам переговоров с собственником принято решение о переносе производства, против строительства которого активно выступают жители.

«В Холуе не будет никаких грязных производств, не будет химпроизводства, которое вас так беспокоило. Здесь останется только ткацкое производство», - подчеркнул глава региона в беседе с жителями.

Как пояснил представитель компании, оборудование демонтировано и уже частично вывезено. После окончания весеннего половодья оборудование будет вывезено полностью на другую промышленную площадку в Южском районе.

Фото: Дмитрий Рыжаков