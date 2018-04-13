В Иванове пройдет областной форум «Мама – это здорово!»

21 апреля в ивановском Центре культуры и отдыха пройдет областной форум «Мама – это здорово!», посвящённый вопросам здравоохранения и образования детей. Заседание оргкомитета, посвящённое подготовке к мероприятию, провела сегодня председатель комитета облдумы по бюджету, член общественных организаций Клуб «Деловая женщина», «Женская инициатива» и «Союз женщин России» Ирина Сидорина.
В программе форума предусмотрена работа диалоговых площадок, где родители смогут получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся здоровья и образования детей, посетить лекции, на которых высококвалифицированные специалисты расскажут о профилактике детского травматизма и сколиоза, уходе за новорожденными, здоровом питании и многом другом.
Как сообщили организаторы, всех участников ожидает развлекательная программа от творческих коллективов города. Также состоятся премьера детского хореографического спектакля «Когда деревья были большими…» студии современной хореографии «Возрождение», показ анимационных фильмов для детей и награждение активных мам Ивановской области.
На все развлекательные и творческие площадки вход - свободный. Желающим посетить образовательные площадки необходимо пройти регистрацию, подав заявку на электронную почту ckio@bk.ru с пометкой «Мама – это здорово!».
По материалам пресс-службы Ивановской областной думы