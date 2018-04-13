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В Иванове в суд уходит резонансное дело об убийстве продавщицы «Бристоля»

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы
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В Иванове в суд уходит резонансное дело об убийстве продавщицы «Бристоля»
Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы
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В Иванове в суд уходит резонансное дело об убийстве продавщицы «Бристоля»

В Иванове утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве продавщицы магазина «Бристоль» Юлии Градусовой.

Напомним, резонансное преступление было совершено 11 июня 2017 года. Рано утром в магазин «Бристоль» на улице Куконковых вошел мужчина, намереваясь похитить крупную сумму денег. С собой у него был охотничий нож и сигнальный револьвер системы «Наган». Убедившись, что продавец находится в магазине одна, убийца надел на лицо медицинскую маску и напал на девушку. Сначала он разбил о ее голову несколько бутылок, затем повалил на пол и нанес многочисленные удары в область жизненно важных органов.

В результате полученных колото-резаных ранений сердца и легкого, ранений шеи и последующего кровотечения женщина скончалась на месте происшествия.

Совершив убийство, злоумышленник попытался найти в магазине сейф с денежной выручкой, но не смог его отыскать. После чего похитил из кассового аппарата, стоящего в торговом зале, 6 164 рубля, прихватил с прилавка бутылку коньяка и скрылся.

Все это зафиксировали камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения.

На протяжении всего следствия мужчина признавал вину, давал подробные показания об обстоятельствах преступления. Перед окончанием расследования обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

В качестве наказания за убийство и разбой ему грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

«Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению еще двух преступлений. Так, 2 мая 2017 года мужчина, надев на лицо медицинскую маску и используя в качестве оружия электрошокер, напал на главного врача Ивановского областного онкологического диспансера, причинив последнему электротравму.   Мотивом нападения стало желание отомстить потерпевшему за несправедливое, по мнению обвиняемого, увольнение с должности санитара в морге указанного диспансера.

Также доказано убийство обвиняемым пожилой женщины - тещи своего знакомого, совершенное в 1991 году и долгие годы остававшееся нераскрытым. Уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности», - рассказали в СУ СКР по Ивановской области.


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