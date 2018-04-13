Иваново присоединится к акции «Космос наш»

12 апреля, в День космонавтики, команда «Молодежки ОНФ» проводит всероссийскую акцию «Космос наш». Во всех регионах страны команды Молодежки проведут субботники на территории планетариев, в аллеях космонавтов или организуют косметический ремонт какого-либо «космического» элемента детской площадки.
Ивановская команда Молодежки ОНФ проведет субботник на детской площадке во дворе дома №1 на улице Маршала Василевского областного центра. Ребята приведут в порядок детскую ракету и оставят на ней надпись #космоснаш.