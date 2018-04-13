В облздраве пояснили причины высокой смертности в регионе

В Департаменте здравоохранения Ивановской области пояснили причины высокого уровня смертности населения. Приводим текст ведомственного комментария полностью.

«В ведомстве отмечают, что в течение последних 10 лет в регионе отмечается планомерное снижение показателя смертности населения. Так, в 2007 году он составлял 18,8 промилле (при среднем показателе по России 14,6 промилле), в 2011 году снизился до уровня 16,9 промилле (при среднем показателе по России 13,5 промилле), а по итогам 2017 года он составил 15,8 промилле (при среднем показателе по России – 12,4 промилле), но остается одним из самых высоких в стране.

Необходимо отметить, что по итогам 2017 года, по сравнению с 2016 годом, в абсолютных цифрах снижение смертности в ивановской области составило более 300 человек. За первые два месяца 2018 года в регионе умерло на 138 человек меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Безусловное влияние на уровень смертности оказывает высокая доля населения старше трудоспособного возраста. Если в 2002 году в Ивановской области она составляла 25,1% от численности населения региона (по России в целом - 20,5%), то на начало 2017 года она выросла до 28,5% (по стране - 24,98%).

В Ивановской области сохраняется устойчивый тренд на повышение продолжительности жизни: за пять лет продолжительность жизни в регионе увеличилась на 2,2 года (2017 год – 71,5 год).

В Ивановской области в сфере здравоохранения разработаны дополнительные мероприятия по увеличению динамики снижения смертности населения, а также повышения качества медицинской помощи и удовлетворенности населения сферой здравоохранения.

Дефицит территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области в 2017 году составлял 2,1 млрд. рублей. В текущем году благодаря выделению дополнительного финансирования дефицит территориальной программы ОМС снижен до 1,3 млрд. рублей (почти на 40%).

В текущем году выделены дополнительные средства областного бюджета в сумме 66,5 на высокотехнологичную медицинскую помощь сверхбазовой программы обязательного медицинского страхования. Это позволит увеличить объемы ВМП по сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Более 300 млн рублей будет направлено на приобретение современного диагностического и лечебного оборудования. Это в значительной мере позволит усилить работу по ранней диагностике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Разработаны дополнительные мероприятия по снижению смертности населения от болезней системы кровообращения. Принято решение об оснащении одной из центральных районных больниц ангиографическим комплексом. Таким образом, территорию Ивановской области будут обслуживать 3 ангиографических комплекса.

С февраля текущего года изменена маршрутизация больных с острым коронарным синдромом – пациенты доставляются только в Ивановскую областную клиническую больницу, выполняющую оперативные и консервативные виды помощи при данной патологии».