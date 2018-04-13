Еще один многоквартирный дом в Иванове признан аварийным

В ивановской мэрии прошло очередное заседание межведомственной комиссии по признанию помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. На нем были рассмотрены документы нескольких жилых домов.

Члены комиссии признали аварийным и подлежащим сносу 8-квартирный дом по адресу г. Иваново, 20-я линия, 5. Здание возведено в 1953 году, имеет брусчатые стены, отделанные штукатуркой. У дома - центральное электроснабжение, отапливается он от местной котельной. Водоснабжение отсутствует, а канализации представлена выгребными ямами.

По данным технического заключения, фундамент здания и лестницы находятся в недопустимом состоянии, а физический износ здания составляет 71%.

В итоге члены комиссии единогласно проголосовали за признание дома аварийным. Его жильцы смогут получить компенсацию на съем квартиры на рынке арендного жилья, пока дом не будет расселен.

Также на комиссии рассматривались документы по признанию аварийными домов на улицах Красной Армии, 8-й Меланжевой и 10-й Земледельческой. Одно здание признано подлежащим капитальному ремонту, еще для двух запрошены заключения от МЧС и Роспотребнадзора.