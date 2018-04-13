Ивановский Роскомнадзор хочет наказать главного редактора "Барса" 15-ю сутками ареста

Согласно уведомлению, подписанному Врио руководителя Управления Роскомнадзора М.В.Угрюмовым, ведомство намерено составить очередной протокол в отношении главного редактора телеканала "Барс" Сергея Кустова.
Вменяемое правонарушение предусматривает в том числе наказание в виде административного ареста на 15 суток.
Напомним: ранее суды первой инстанции признали незаконность
всех 10 протоколов, которые были составлены управлением Роскомнадзора по Ивановской области в отношении медиагруппы "БАРС".
(Составленные Роскомнадзором документы могли привести к отзыву лицензии у канала и его закрытию)
Роскомнадзор по Ивановской области запланировал в 2018 году
провести вновь еще 4 проверки в отношении каналов медиагруппы "Барс", а также вещателя.