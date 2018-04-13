Ивановцев познакомят с "русским логосом и авангардным словом"

В Иванове продолжает свою работу просветительский цикл «Авангард для начинающих», организованный в рамках подготовки к фестивалю современного искусства «Первая фабрика авангарда».
20 апреля в 18.00 в ивановской «Точке кипения» (ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город», 4 уровень) состоится лекция доктора филологических наук, профессора Дмитрия Шукурова «Русский логос и авангардное слово».
Лекция посвящена герменевтике русского литературного авангарда первой трети ХХ века. Слушателям предложат рассмотреть феномен авангардного слова в контексте культурфилософской парадигмы ХХ века и по-новому оценить многие явления литературы русского авангарда, осмыслить его роль и значение для становления мировых литературных дискурсов вплоть до постмодернистских.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: https://leader-id.ru/event/8281/ или в «Точке кипения» в день проведения мероприятия.
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