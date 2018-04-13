В Ивановской области состоится фестиваль колокольного звона

14 апреля в Шуе состоится фестиваль колокольного звона «Звуки Пасхи», одним из главных событий которого будет выступление звонарей Шуйской Епархии.
В 10:00 на улице Театральной начнет работать праздничная ярмарка, где можно будет приобрести сувениры, а также продукцию монастырских подворий и народных умельцев. В 11:00 состоится торжественное открытие фестиваля и начнется праздничный концерт. В этот день все желающие смогут подняться на колокольню Воскресенского собора.
15 апреля в Шуе откроется региональный хоровой певческий собор «Артос». В мероприятии примут участие почти 20 хоровых коллективов из Кинешемской, Иваново-Вознесенской и Шуйской епархий.