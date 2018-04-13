С начала года в регионе в ДТП погибли 7 человек

По данным регионального УГИБДД, с начала 2018 года в Ивановской области зарегистрировано 223 ДТП с пострадавшими. 7 человек погибли и 292 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение по всем показателям. Но вместе с тем увеличилось число погибших в ДТП пешеходов (с 3 до 4). При этом все 4 пешехода погибли по собственной неосторожности на автомобильных дорогах вне населенных пунктов в темное время суток.

Кроме того, по-прежнему остро стоит вопрос тяжести последствий так называемой «пьяной» аварийности. За три месяца по вине водителей в нетрезвом состоянии произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибли. Одновременно с этим за управление транспортным средством в состоянии или с признаками опьянения к ответственности привлечены 678 водителей, в том числе 53 человека за повторное управление транспортным средством.

В 2018 году в подразделения Госавтоинспекции региона поступило 274 сообщения от граждан о возможном управлении транспортным средством водителями в состоянии опьянения. В результате было задержано 100 нарушителей. 34 сообщения не подтвердились по причине отсутствия у водителей признаков опьянения. В 140 случаях транспортные средства, фигурирующие в сообщениях, не обнаружены.