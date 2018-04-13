Творческие коллективы из Ивановской области примут участие в Пасхальном фестивале в Москве

14 апреля в московском Музее Победы пройдет 14-й благотворительный Пасхальный фестиваль детского творчества, в котором примут участие танцевальные и театральные коллективы Москвы, Московской, Смоленской, Тульской и Ивановской областей.

Музей Победы принимает в своих стенах фестиваль уже в 12-й раз. Его участниками будут и начинающие таланты, и те, кто уже сделал важные шаги в мире музыки, танца, театра, кто стал победителем российских и зарубежных конкурсов. Среди зрителей и артистов – учащиеся воскресных школ, воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Фестиваль проводится при поддержке Миссионерской комиссии Русской православной церкви, и с самого начала он задумывался как мероприятие, объединяющее детей и знакомящее их с обычаями и традициями разных конфессий.

Во время фестиваля в музее будут проходить мастер-классы по различным видам художественного творчества и выставка детских рисунков и поделок на пасхальную тематику. А в завершение праздника всем участникам будут вручены пасхальные подарки.