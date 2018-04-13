Для мониторинга паводковой обстановки в регионе задействовано 9 гидрологических постов

По состоянию на 12 апреля, на территории Ивановской области подтопленных населенных пунктов нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В настоящее время подтоплено 2 объекта инфраструктуры:
1. Низководный деревянный мост в районе деревни Новая Гаврилово-Посадского района. Сейчас уровень воды в реке Нерль находится на 2,6 м выше уровня моста. Объездной путь – длина 23 км., – через населенные пункты Лобцово-Мальтино-Ксты. Жизнеобеспечение населения не нарушено.
2. Железобетонный (с деревянным настилом) низководный мост в селе Холуй Южского района. В настоящее время уровень воды над нижней частью моста составляет 40 см. Объездной путь - 4 км через шлюз № 4.
В соответствии с графиком циклически повторяющихся опасных природных явлений на территории области сезон половодья проходит в один этап. Высшие уровни воды на реках области ожидаются во второй декаде апреля.
Для мониторинга паводковой обстановки задействовано 9 гидрологических постов на реках Волга, Теза, Лух, Нерль, Сунжа, Шача, Томна.