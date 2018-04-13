Ивановская мэрия требует привести в порядок фасады зданий ко Дню города

Управление муниципального контроля ивановской администрации в преддверии подготовки к празднованию Дня города настоятельно рекомендует собственникам, арендаторам зданий в срок до 18 мая 2018 года привести фасады зданий в соответствие с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания города Иваново. А также согласовать размещение информационных конструкций в установленном муниципальными правовыми актами порядке.
В противном случае будут применены меры административного воздействия и принудительного демонтажа самовольно установленных информационных конструкций.
Выдача листа согласования информационной конструкции осуществляется Управлением по делам наружной рекламы, информации и оформления по адресу: пр. Шереметевский, д.1, каб. №330 (тел. 59-47-17), МКУ МФЦ в городе Иванове по адресу: г. Иваново, ул. Советская, д. 25, каб. 25.