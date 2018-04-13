В Ивановской области продолжают выявлять дефекты в домах для переселенцев

Фонд содействия реформированию ЖКХ выявил дефекты в домах для переселенцев из аварийного жилья. Проверки прошли в 24 регионах, в числе аутсайдеров по некоторым параметрам оказалась и Ивановская область.
Всего с начала года представители фонда осмотрели 459 домов для переселенцев, построенных в 2013-2017 годах. «Существенные строительные дефекты выявлены в 132 домах на территории 18 субъектов», - сообщает пресс-служба фонда.
В ряде регионов не подтвердилась ранее представленная в Фонд информация о полном устранении нарушений требований к качеству жилых помещений или дополнительно были выявлены новые нарушения. Наибольшее количество домов, при осмотре которых выявлялись такие факты, было зафиксировано в 5 субъектах Российской Федерации (Удмуртская Республика, Забайкальский край, Архангельская область, Астраханская область, Ивановская область).
Федеральная программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, должна была завершиться к 1 сентября 2017 года. Однако программу выполнили не все регионы, поэтому работу Фонда содействия реформированию ЖКХ продлили до конца 2018 года.