85-я эстафета на призы газеты «Рабочий край»: что будет нового

Юбилейная 85-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Иванове традиционно 1 мая.

Ежегодно первомайский пробег собирает десятки тысяч жителей Иванова - спортсменов-любителей и болельщиков, учащихся образовательных учреждений и ветеранов ивановского спорта, команды предприятий, организаций и учреждений областного центра, Ивановской области и соседних регионов.

Впервые в этом году к участию допущены семейные команды, которые пробегут дистанцию мини-эстафеты.

В первомайской эстафете стартует 7 забегов:

- команд девушек общеобразовательных организаций;

- команд девочек общеобразовательных организаций;

- команд юношей общеобразовательных организаций;

- команд мальчиков общеобразовательных организаций;

- команд женщин образовательных организаций высшего образования, предприятий, организаций, профессиональных образовательных организаций;

- команд мужчин образовательных организаций высшего образования, предприятий, организаций, профессиональных образовательных организаций;

- семейных команд.

Традиционно проведение легкоатлетической эстафеты поддерживается спортивной общественностью, политиками, предпринимателями города.

Но это не все сюрпризы организаторов. В этом году спортивный праздник начнется со старта легкоатлетического пробега «Красный рубин в Золотом кольце», посвященного 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии. В пробеге наряду с ивановцами примут участие представители городов туристического маршрута «Золотое Кольцо России».

Заявки на участие в первомайской легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край» подаются лично в период с 20 по 27 апреля 2018 года в комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова (Шереметевский пр., д. 1, кабинет № 336). Телефоны для справок: 8 (4932) 59-47-12, 8 (4932) 59-48-53, т/ф: 8 (4932) 59-47-11, E-mail: sport@ivgoradm.ru.

Для участия в легкоатлетическом пробеге «Красный рубин в Золотом кольце» необходимо в срок до 18.00 27 апреля отправить заявку на адрес электронной почты: probegivanovo@yandex.ru. По всем организационным вопросам можно также обращаться в городской комитет молодежной политики, физической культуры и спорта.