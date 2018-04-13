В Ивановской области при проверках ТЦ выявлено почти 2 тысячи нарушений

Сегодня сотрудники ГУ МЧС по Ивановской области подвели предварительные итоги контрольных проверок торговых центров и мест с массовым скоплением людей в регионе. Всего запланировано проверить 250 объектов. Уже отработано 70%. Выявлено почти 2000 нарушений режимного характера. Большинство из них можно быстро устранить. Впрочем, есть и нарушения капитального характера, их больше 70. Связаны они в основном с автоматической пожарной сигнализацией и путями эвакуации.

Проверяющие отмечают активную заинтересованность собственников объектов. Люди понимают сложность ситуации, быстро устраняют недостатки.

На территории области 180 организаций, которые занимаются установкой противопожарной сигнализации и противопожарных систем. С ними прошли встречи и семинары.

Вчера на базе ивановской пожарно-спасательной академии провели обучающий семинар с собственниками объектов. Они посетили занятия с примерами, с задействованием спецсредств.

В мае сотрудники МЧС проведут общественные слушания, посвященные пожарной безопасности.